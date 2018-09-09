Власти Китая будут выставлять жителям баллы за социальное поведение

В Китае планируют ввести специальную систему оценки социального поведения граждан. Отмечается, что подобные эксперименты проводятся уже давно. Автором проекта стали власти Пекина. Чиновники составят рейтинг на основании собранной информации, сообщает агентство Bloomberg.

Суть нового проекта заключается в следующем. Власти будут собирать все имеющиеся данные о гражданах в каждом ведомстве города. На основании полученной информации чиновники составят рейтинг. Каждому жителю Пекина будут присвоены баллы за социальное поведение.

Предполагается, что уже к концу 2020 года система начнет функционировать и приносить первые результаты. Власти заявили, что уже через 2 года будут либо поощрены, либо наказаны около 22 миллионов китайцев. После получения первых итогов система будет пересмотрена на предмет совершенствования. После этого ее планируют внедрить по всему Китаю, а не только на территории столицы.

Отмечается, что уже давно власти страны проводят подобные исследования и эксперименты. Так, жителей поощряют хорошее поведение и наказывают за плохое штрафами и различными ограничениями. У данных механизмов есть огромное количество критиков. Их основной аргумент - подобные инициативы принижают человека. Тем не менее, сторонников таких систем явно больше, именно поэтому их продолжают вводить.