Женщины в декрете смогут бесплатно освоить новую профессию

В Министерстве труда заявили, что 250 тысяч россиянок, которые находятся в декретном отпуске, смогут в течение 5 лет бесплатно получить новую профессию или пройти повышение квалификации при обращении в службу занятости.

Официальные представители министерства труда и социальной защиты РФ сообщили накануне Дня матери, что женщины, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком смогут теперь не тратить время, а осваивать новые навыки. Эти меры будут проводиться в рамках государственной поддержки семей с детьми. Проект называется «Демография». Дополнительное образование для матерей, находящихся в декрете, это один из пунктов программы. Начать реализацию планируют уже в 2020 году.

Известно, что День матери учрежден в 1998 году указом Президента РФ Бориса Ельцина. Он не фиксирован за определенной датой, а отмечается в последнее воскресенье ноября. По планам ведомства, ежегодно намерены направлять на обучение около 50 тысяч человек. Как сообщает Фонд социального страхования, по состоянию на 2017 год в отпуске по уходу за ребенком находились более 1 миллиона россиянок.