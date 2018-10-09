Количество камер на дорогах в Подмосковье вырастет в несколько раз

Власти Подмосковья рассматривают идею увеличить количество камер на дорогах для предотвращения нарушений ПДД. Подключенные в конце 2017 года камеры зарегистрировали 4 млн штрафов, что обошлось нарушителям в 1 млрд рублей.

В правительстве региона сообщают, что особых ограничений в данном вопросе нет. Камер будет столько, сколько потребуется. Один из чиновников Подмосковья Игорь Тресков поделился мнением, что количество камер должно увеличиться в два-три раза.

Не обошли стороной и вопрос неправильной парковки. Камеры, фиксирующие данное нарушение, планируют устанавливать уже в 2018 году.

Сегодня в Подмосковье работают около 1,5 тысячи дорожных камер. Переговоры с инвесторами определят, насколько таких устройств станет больше. По словам Трескова, гаджеты фото - и видеофиксации помогают существенно снизить смертность на дорогах области.

Весной автоэксперт Олег Осипов поделился мнением, что большое количество дорожных камер свидетельствует не о заботе о водителях, а просто является очередным способом наживы на гражданах. Однако он признает, что россияне бережнее относятся к вождению, когда знают, что оно фиксируется на камерах.