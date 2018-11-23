На Красной площади украсили главную елку страны

Сегодня, 22:09 \\ Общество

Сегодня полностью установили на Красной площади главную новогоднюю елку. Она украшена различными интересными игрушками, в том числе с изображениями героев советских анимационных фильмов.

Высота новогодней елки составляет 21 метр, а стоит она, по традиции, рядом с ГУМ-катком, - пишет пресс-служба компании Bosco. Сам ГУМ-каток вместе с ярмаркой откроется 28 ноября. В этом году главной темой для оформления стали герои мультфильмов со времен СССР — Винни пух, Чебурашка и Крокодил Гена, Малыш и Карлсон, персонажи из «Простоквашино» и многие другие. Также, на елке висят традиционные шарики и флажки. А вершину новогоднего дерева украсила большая рубиновая звезда.

Москва почти полностью готова к предновогодним праздникам. С момента открытия катка и ярмарки, количество гостей, желающих насладиться торжественным праздничным зрелищем, а также получить незабываемое новогоднее настроение, заметно возрастет.

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Автор - Константин Никитин
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