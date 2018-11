На Красной площади украсили главную елку страны

View this post on Instagram

Обожаю чувство приближающегося Нового Года, звуки бубенчиков, запах мандаринов, глинтвейна, добрые новогодние фильмы! ⠀ Снежинки уже пора вырезать и доставать коньки) ❄️❄️❄️ ⠀ #москва #краснаяплощадь #новыйгод2019 #елка