На Красной площади украсили главную елку страны

Сегодня полностью установили на Красной площади главную новогоднюю елку. Она украшена различными интересными игрушками, в том числе с изображениями героев советских анимационных фильмов.

Высота новогодней елки составляет 21 метр, а стоит она, по традиции, рядом с ГУМ-катком, - пишет пресс-служба компании Bosco. Сам ГУМ-каток вместе с ярмаркой откроется 28 ноября. В этом году главной темой для оформления стали герои мультфильмов со времен СССР — Винни пух, Чебурашка и Крокодил Гена, Малыш и Карлсон, персонажи из «Простоквашино» и многие другие. Также, на елке висят традиционные шарики и флажки. А вершину новогоднего дерева украсила большая рубиновая звезда.

Москва почти полностью готова к предновогодним праздникам. С момента открытия катка и ярмарки, количество гостей, желающих насладиться торжественным праздничным зрелищем, а также получить незабываемое новогоднее настроение, заметно возрастет.