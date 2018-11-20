В Воронеже продадут квартиру солиста группы «Сектор Газа» Юрия Хоя

Жилье культового музыканта риелторы оценили в 3 млн рублей.

Квартира, в которой раньше проживал Юрий Клинских, известный под псевдонимом Хой, находится в Воронеже на Иркутской улице. Двухкомнатную недвижимость площадью 52,7 кв. м предлагается желающим за 3 млн рублей.

Риелторы предпочитают найти покупателя-фаната «Сектора газа», нежели просто заинтересованного в квартире. Риелторская компания, взявшая на себя ответственность за квартиру, в своем объявлении называет жилье культурным наследием и ищет по-настоящему неравнодушного покупателя. «Эта квартира не просто жилой фонд, это память об артисте в каждой вещи», - говорится в сообщении. Объявление дополнены архивными фото квартиры.

Жилплощадь находится в девятиэтажном доме, построенном в 1988 году, в районе Левобережный (в микрорайоне ВАИ). Из-за плохой экологии местные жители стали называть местность «Сектором газа».

Юрий Хой (настоящее имя - Юрий Клинских) скончался в 2000 году в возрасте 35 лет от сердечного приступа, согласно общепринятой версии. Мать музыканта Мария Клинских проживала в квартире до 2017 года, пока не умерла в возрасте 85 лет.