Литовские строители нашли прусский клад 18 века

Такая ценная находка стала второй для страны за 2018 год.

В литовской Клайпеде на реставрационных работах в музыкальном театре обнаружился старинный клад. Бригада археологов и строителей достала из земли горсть серебряных монет. По отчеканенному гербу удалось определить, что деньги были произведены на монетном дворе Пруссии. Об этом сообщили местные СМИ.

По словам археолога Алмы Меклюте, еще во время сноса здания театра в Клайпеде стало понятно, что его воздвигли на месте оборонительного района, который состоял из нескольких долговечных укреплений. Такие защитные редуты часто встречались в Европе 17-18 веков. «Найденные гроши возможно принадлежали кому-то из офицеров прусской армии. Археологи обнаружили находку без кошелька. Монеты, изготовленные в 1780 году, просто лежали кучкой в земле. Найти такой клад в городе задача не из легких», - сообщила Алма. Кроме денег работники нашли изразцы с орлом и кожаную обувь. Все предметы будут переданы в исторический музей Малой Литвы. Летом в Каунасе строителям также попалась ценная находка на восстановлении аллеи Лайсвес. Тогда работникам попались монеты 16 века.