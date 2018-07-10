Названы самые популярные слова 2018 года в России

По сообщению Алексея Михеева, являющегося кандидатом филологических наук, слова «пенсионный», «новичок» и «мундиаль» определяют, как самые популярные слова этого года.

По словам филолога, прилагательное «пенсионный» является одним из главных претендентов на звание «слова 2018 года» в связи с широким резонансом, вызванным обсуждением и внесением изменений Госдумой изменений в пенсионном законодательстве. Проблема затронула большинство россиян. А самыми частыми словосочетаниями стали "пенсионная реформа" и "пенсионный возраст". Также при обсуждении этого вопроса родился и новый термин – «предпенсионный возраст».

Другим ярким словосочетанием считают англоязычную фразу «highly likely», которая переводится как «крайне вероятно». Появилось оно вследствие нерасследованной истории отравления в Солсбери. Его всё чаще употребляют в спорах по некоторым другим вопросам, подразумевая бездоказательные обвинения. Также благодаря истории с отравлением часто употребляемым словом стало существительное «новичок».

Михеев добавляет, что «мундиаль» до этого года активно использовалось лишь спортивными комментаторами. Однако после проведения чемпионата мира по футболу оно прочно вошло в словарный запас СМИ.

По мнению филолога, именно эти слова характерны и показательны для 2018 года. Однако в данном случае имеет место субъективная оценка ситуации. Так, например, оксфордский словарь объявил «токсичный» словом года.