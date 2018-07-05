В контактных зоопарках питомцы тоже кусаются – Роспотребнадзор

Сегодня, 13:11 \\ Общество

Сотрудники Роспотребнадзора подсчитали количество случаев с укусами посетителей контактных зоопарков России.

В Роспотребнадзоре подвели черту под нарушениями в зоопарках, которые предоставляют посетителям возможность брать животных на руки. Всего за 11 месяцев этого года произошел 31 случай с укусами клиентов. Наиболее часто от агрессивного поведения питомцев страдали дети. Родители 21 ребенка обращались в разное время с жалобами на укусы или царапины их чад.

В конце прошедшей весны Сергей Иванов, занимающий должность представителя главы России по экологическим и природоохранным вопросам, выразил негативную позицию относительно деятельности контактных зоопарков. По словам чиновника, все подобные заведения нужно закрывать из-за отвратительного отношения к животным, которые содержатся в неподобающих условиях. Иванову возразил известный дрессировщик Эдгард Запашный, который призвал тщательно проверить деятельность «трогательных» питомников. В Роспотребнадзоре предупредили россиян, что нужно быть крайне осторожными с енотами, лисами, приматами и грызунами.

Поделиться новостью:
Автор - Антон Словацкий
Главное за неделю

Показ Dolce & Gabbana в Китае отменен из-за расизма и оскорблений в адрес страны

Модный дом Dolce & Gabbana готовился к показу своей коллекции в Шанхае сегодня, 21 ноября. Однако визит отменили в ведомстве по культурным вопросам Китая. Причиной стали высказывания...

Борщевичное бедствие: Немецкие СМИ рассказали о стихийной проблеме России

 Сначала борщевик рос лишь на Кавказе, но теперь он активно разросся, захватывая среднюю...

В РЖД показали фотографии проекта первого высокоскоростного поезда

 ОАО «Российские железные дороги» представило еще один новый проект. Помимо нового...

На Украине из космоса рассмотрели проседание Крымского моста

 Об этом заявило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины. В...

В Ростове изобрели новый способ ремонта дорог с помощью матраса

 В Донской столице в центре внимания снова оказались нуждающиеся в ремонте дороги. В...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ