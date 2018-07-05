В контактных зоопарках питомцы тоже кусаются – Роспотребнадзор

Сотрудники Роспотребнадзора подсчитали количество случаев с укусами посетителей контактных зоопарков России.

В Роспотребнадзоре подвели черту под нарушениями в зоопарках, которые предоставляют посетителям возможность брать животных на руки. Всего за 11 месяцев этого года произошел 31 случай с укусами клиентов. Наиболее часто от агрессивного поведения питомцев страдали дети. Родители 21 ребенка обращались в разное время с жалобами на укусы или царапины их чад.

В конце прошедшей весны Сергей Иванов, занимающий должность представителя главы России по экологическим и природоохранным вопросам, выразил негативную позицию относительно деятельности контактных зоопарков. По словам чиновника, все подобные заведения нужно закрывать из-за отвратительного отношения к животным, которые содержатся в неподобающих условиях. Иванову возразил известный дрессировщик Эдгард Запашный, который призвал тщательно проверить деятельность «трогательных» питомников. В Роспотребнадзоре предупредили россиян, что нужно быть крайне осторожными с енотами, лисами, приматами и грызунами.