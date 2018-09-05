Главный внештатный нарколог Минздрава посоветовал согреваться глинтвейном

Евгений Брюн, являющийся главным внештатным психиатром-наркологом Минздрава РФ, посоветовал пить глинтвейн, если необходимо согреться.

Брюн напомнил о двух главных принципах алкогольных напитков. Во-первых, алкоголь нельзя мешать со сладким, а во-вторых, их нагревание усиливает всасываемость. Поэтому глинтвейн необходимо пить совсем в малых дозах, как лечебное средство.

Ранее была отмечена тенденция к изменению спроса на горячительные напитки. Покупатели всё чаще стали приобретать слабоалкогольные напитки, в том числе глинтвейн. Так, только в первой половине осени продажи слабоалкогольных напитков выросли в среднем на 20%. Аналитики потребительского рынка объясняют это сезонностью алкоголя.

Также недавно Росконтроль развеял миф о том, что глинтвейн лечит простуду. Считалось, что специи, которые содержатся в напитке, помогают справляться организму с простудой, а антиоксиданты положительно воздействуют на иммунитет человека. Однако всё совсем не так.