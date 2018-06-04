Минтранс предлагает нарастить пешеходные переходы по России

Изменения позволят снизить смертность на дорогах. Об этом сказано в документе, опубликованном на сайте правительства.

Транспортное ведомство предлагает строителям поднять пешеходные переходы над уровнем проезжей части. Согласно рекомендациям, при обслуживании дорог "зебрам" могут нарастить несколько сантиметров в высоту или вовсе объединить с "лежачими полицейскими". Перед такими конструкциями водители будут тормозить заранее, что убережет пешеходов от ДТП. Нечто в России уже существует на федеральных трассах в пределах поселков и деревень.

Вдобавок, Минтранс желает видеть вдоль дорог дополнительные ограждения. Чиновники призывают установить такие для пресечения противоправного перехода через проезжую часть со стороны пешеходов. Такие нарушения особо опасны вблизи больниц, школ и других учреждений.

По дынным телеканала "Звезда", предложение Минтранса уже нашло положительный отклик у некоторых общественных организаций. В будущем инициатива может дополнить национальный проект "Безопасные дороги".