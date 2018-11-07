Должность штатного психолога для учителей предложили ввести в российских школах

Сегодня, 11:25 \\ Общество

Ирина Волынец, являющаяся председателем Национального родительского комитета, направила министру просвещения предложение о введении в школах должности психолога для педагогов.

В тексте обращения, направленного министру, говорится о просьбе рассмотреть возможность такого нововведения в связи с учащением случаев проявления агрессии педагогами, что напрямую связано с сильной психологической нагрузкой. В обязанности психолога необходимо включить проведение системного обучения работе с гиперактивными детьми и детьми с дефицитом внимания, а также оказание помощи в решении проблем педагогического состава в их отношениях с учениками. При этом время работы с психологом важно включить в рабочее время учителей.

Волынец уверена, что принятие таких мер будет способствовать повышению благоприятных условий для работы учителей и обучения детей, а также повлияет на успеваемость и снижение количества конфликтов.

Ранее, детский омбудсмен Астахов внёс предложение об обязательном психиатрическом обследовании учителей после попытки педагога из Шатуры заказать киллеру своего ученика.

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