Братья Запашные установили цирковой рекорд, достойный Книги Гиннеса

Сегодня, 11:16 \\ Общество

Вместе с другими жонглерами они разработали "Самую высокую перекидку". Так директор Большого Московского государственного цирка объявил СМИ 23 ноября.

 По словам Эдгарда Запашного, концепцию трюка придумал его брат Аскольд. Он заключается в многоэтажном жонглировании. Так на тросах под куполом цирка с разной высотой подвешивают 8 акробатов. Самый верхний находится в 20 метрах от земли. Ещё четверо бросают булавы с манежа и подставок. Сотрудники цирка установили рекорд, задействовав 12 человек и 36 предметов.

Аскольд Запашный отметил, что команда артистов готовила рекордный номер более трех месяцев, уделяя репетициям до шести дней в неделю. Трюк оказался сложным в техническом плане - тяжелая булава, падая с максимальной высоты, разбивает даже кожаную перчатку. По мнению циркача, "перекидка" достойна внимания со стороны Книги рекордов Гиннеса, циркового сообщества и зрителей. Вскоре её планируют добавить в общую программу Московского цирка.

Подчиненные Эдгарда Запашного уже добиваются нового рекорда. Группа акробатов во главе с Анатолием Рубаном планируют подбрасывать с доски человека, которому предстоит выполнить в воздухе серию сальто-мортале с вращениями вокруг своей оси. По словам директора, номер планируют заявить через несколько месяцев.

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Автор - Александр Лубяной
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