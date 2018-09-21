Братья Запашные установили цирковой рекорд, достойный Книги Гиннеса

Вместе с другими жонглерами они разработали "Самую высокую перекидку". Так директор Большого Московского государственного цирка объявил СМИ 23 ноября.

По словам Эдгарда Запашного, концепцию трюка придумал его брат Аскольд. Он заключается в многоэтажном жонглировании. Так на тросах под куполом цирка с разной высотой подвешивают 8 акробатов. Самый верхний находится в 20 метрах от земли. Ещё четверо бросают булавы с манежа и подставок. Сотрудники цирка установили рекорд, задействовав 12 человек и 36 предметов.

Аскольд Запашный отметил, что команда артистов готовила рекордный номер более трех месяцев, уделяя репетициям до шести дней в неделю. Трюк оказался сложным в техническом плане - тяжелая булава, падая с максимальной высоты, разбивает даже кожаную перчатку. По мнению циркача, "перекидка" достойна внимания со стороны Книги рекордов Гиннеса, циркового сообщества и зрителей. Вскоре её планируют добавить в общую программу Московского цирка.

Подчиненные Эдгарда Запашного уже добиваются нового рекорда. Группа акробатов во главе с Анатолием Рубаном планируют подбрасывать с доски человека, которому предстоит выполнить в воздухе серию сальто-мортале с вращениями вокруг своей оси. По словам директора, номер планируют заявить через несколько месяцев.