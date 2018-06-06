«Только для гурманов»: Женщина купила рыбу с червями в челябинском супермаркете

Женщина не ожидала, что готовое блюдо будет испорчено.

Жительница Челябинска столкнулась с очень неприятной ситуацией, после покупки в гипермаркете SPAR. Об этом она рассказала в одной из челябинских групп в социальной сети «ВКонтакте». Женщина приобрела в магазине филе горбуши под сыром, и отправилась домой, где принялась за пищу.

Но аппетит женщины быстро улетучился, после того, как она нашла в рыбе червей. Неожиданная находка сильно шокировала жительницу Челябинска, которая не ожидала, что купила еду, не пригодную для употребления. Для доказательства своих слов женщина опубликовала снимок.

Пользователи Сети отметили, что в большинстве случаев скептически относятся к готовой продукции в гипермаркетах, потому что даже другие продукты там могут быть просрочены. Некоторые отметили, что подобное блюдо прекрасно подойдёт любителям плесени и червей, а женщине порекомендовали более внимательно относиться к покупкам. Также в комментариях отметили, что покупательница не разобралась в блюде, потому что оно подходит только для гурманов.