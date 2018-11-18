Рейтинг киосков с шаурмой составят в Москве

Сегодня, 10:50 \\ Общество

В Москве планируют составить рейтинг киосков с шаурмой, основываясь на результатах проверок активистов проекта «Безопасная столица», являющегося общественным объединением правоохранительной направленности.

Результаты проверок планируется разместить на сайте проекта и в социальных сетях. Также активисты говорят о необходимости поддержания связи с координаторами мобильных приложений, в которых публикуются отзывы о подобных ларьках. Это важно для того, чтобы координаторы могли проводить сравнения со своими данными и в дальнейшим публиковали важную информацию в приложении.


Ранее в Москве прокатилась волна отравлений. В основном жалобы людей относились к популярному блюду – шаурме. Серия проверок, проведенная Роспотребнадзором, выявила большое количество нарушений в работе киосков, изготавливающих и реализующих шаурму. Проверки провели в 251 объекте. При этом в каждом киоске выявлены нарушения в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия.

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