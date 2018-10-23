В Китае строительство моста приостановили из массовой гибели редких рыб

В населенном пункте Цзинчжоу центральной провинции Хубэй в Китае приостановили работы по возведению моста. Причиной явилась массовая гибель китайских осетров, которые в настоящий момент находятся на грани исчезновения.

Министерство сельского хозяйства и сельских дел КНР отметило, что согласно последним данным, погибло около 6 тысяч редких китайских осетров. Местное издание China Daily сообщает, что по словам представителей ведомства, рыба могла погибнут именно из-за работ по строительству моста, поскольку процесс мог вызвать сразу несколько не очень благоприятных факторов.

Кроме того, сообщалось, что возведение моста велось незаконно на охраняемой природной территории, поскольку эта территория является государственным природным заповедником. Представитель местного ведомства по управлению рыбным хозяйством заявил, что намеревается привлечь к ответственности любое лицо или организацию, если будет установлено, что они каким-либо образом причастны к строительству моста. Известно, что санкции будут налагаться по законам о рыболовстве, об охране дикой природы, а также об охране окружающей среды.

Отмечается, что китайский осетр – довольно древний и чрезвычайно редкий вид. По словам специалистов, он существовал на Земле еще 140 миллионов лет назад.