В Ростове изобрели новый способ ремонта дорог с помощью матраса

Сегодня, 08:45 \\ Общество

В Донской столице в центре внимания снова оказались нуждающиеся в ремонте дороги. В социальных сетях сегодня появились фотографии уникального способа. Яму в городе заделали с помощью матраса.

 Известно, что Ростов славится не только проблемами с водителями маршрутных такси, конфликты и неприятные ситуации с которыми возникают у пассажиров регулярно. Город также испытывает определенные трудности с ремонтом дорог. Как и в некоторых других субъектах России, в Донской столице коммунальные службы, а, порой, и сами горожане, удивляют жителей своей находчивостью.

Кадры с места событий были опубликованы очевидцами вчера вечером в одном из местных городских пабликов социальной сети «ВКонтакте» «Это Ростов-на-Дону!». При этом автор снимка указал: «Дыру в асфальте залатали матрасом! Вот это действительно надёжно». Пользователи тут же отреагировали на необычный случай и принялись комментировать произошедшее. Многие старались отпускать язвительные и шутливые фразы. «Если матрас удачно пройдет испытание, все дороги ими умостят», - пишет одна из подписчиц. «Прикроватную тумбочку забыли», «Шел, устал, - прилег», - иронизируют горожане.

Яма на дороге матрасом неизвестные залатали на Военведе. Об этом указал автор публикации. Некоторые пользователи сошлись на том, что люди привлекают городские власти к существующей проблеме. Однако последует ли соответствующая реакция, неизвестно.

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Автор - Евгения Чернобаб
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