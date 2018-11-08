Эксперимент депутата по «выживанию» на прожиточный минимум завершен

Сегодня, 09:45 \\ Общество

Депутат Саратовской областной думы Бондаренко Николай объявил о завершении своего эксперимента по «выживанию» в течение месяца на 3,5 тысячи рублей после спора с Соколовой о необходимости повышения прожиточного минимума.

Решение о проведении эксперимента Бондаренко принял после заявления Натальи Соколовой, которая на тот момент являлась министром занятости, труда и миграции, о том, что пенсионерам на питание в месяц хватит 3,5 тысяч рублей на то. После обсуждения видео с заявление чиновницы попало в интернет, вызвав бурю негодования у граждан, в связи с чем Наталью отправили в отставку.

В течение первых трёх недель с начала эксперимента депутат отметил, что похудел на 6 килограмм. Результаты взвешивания на конец эксперимента Николай еще не назвал, но, по его словам, подобная «диета» плохо сказалась на здоровье. Врачи говорят о необходимости определённый период не нагружать себя жирной и сладкой едой.

Сейчас в планах депутата обращение к Госдуме и правительству с предложением увеличения размера прожиточного минимум до 20 тысяч и потребительской корзины до 10 тысяч рублей.

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