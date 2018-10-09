Новую модель аттестации педагогов, предложенную Рособрнадзором, прокомментировал Исаак Калина

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», в 19 регионах России прошла апробация новой модели аттестации учителей, основанная на использовании Единых федеральных оценочных материалов. Министр просвещения России Ольга Васильева исследование Рособрнадзора о компетенциях учителей назвала некорректным.

Многочасовое тестирование и блоки вопросов, по мнению экспертов, для опытных педагогов являются избыточными. Как отметил глава Департамента образования Москвы Исаак Калина, такая система подойдет для тех, кто только входит в профессию: «Разработанная система дает возможность студентам доказать, что они могут быть хорошими учителями». Напомним, образовательная система Москвы входит в десятку сильнейших в мире, и специалистами столицы разработан и действует свой метод определения уровня компетенции педагогов. Опыт «Московской электронной школы» перенимают и другие регионы, убедившись в его эффективности. Площадка «МЭШ» позволяет без временных затрат определить качество преподавания, проанализировав все успехи учеников педагога и наличие положительной динамики. Именно этот метод, по мнению экспертов, является наиболее приемлемым для аттестации опытных педагогов, не отнимает много времени, малозатратен и отвечает требованиям цифрового современного мира.







