Новую модель аттестации педагогов, предложенную Рособрнадзором, прокомментировал Исаак Калина

Сегодня, 03:10 \\ Общество

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», в 19 регионах России прошла апробация новой модели аттестации учителей, основанная на использовании Единых федеральных оценочных материалов. Министр просвещения России Ольга Васильева исследование Рособрнадзора о компетенциях учителей назвала некорректным.

Многочасовое тестирование и блоки вопросов, по мнению экспертов, для опытных педагогов являются избыточными. Как отметил глава Департамента образования Москвы Исаак Калина, такая система подойдет для тех, кто только входит в профессию: «Разработанная система дает возможность студентам доказать, что они могут быть хорошими учителями». Напомним, образовательная система Москвы входит в десятку сильнейших в мире, и специалистами столицы разработан и действует свой метод определения уровня компетенции педагогов. Опыт «Московской электронной школы» перенимают и другие регионы, убедившись в его эффективности. Площадка «МЭШ» позволяет без временных затрат определить качество преподавания, проанализировав все успехи учеников педагога и наличие положительной динамики. Именно этот метод, по мнению экспертов, является наиболее приемлемым для аттестации опытных педагогов, не отнимает много времени, малозатратен и отвечает требованиям цифрового современного мира.



Поделиться новостью:
Автор -
Главное за неделю

Показ Dolce & Gabbana в Китае отменен из-за расизма и оскорблений в адрес страны

Модный дом Dolce & Gabbana готовился к показу своей коллекции в Шанхае сегодня, 21 ноября. Однако визит отменили в ведомстве по культурным вопросам Китая. Причиной стали высказывания...

Борщевичное бедствие: Немецкие СМИ рассказали о стихийной проблеме России

 Сначала борщевик рос лишь на Кавказе, но теперь он активно разросся, захватывая среднюю...

В РЖД показали фотографии проекта первого высокоскоростного поезда

 ОАО «Российские железные дороги» представило еще один новый проект. Помимо нового...

На Украине из космоса рассмотрели проседание Крымского моста

 Об этом заявило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины. В...

"Росгвардия" закупила лазерные излучатели, чтобы разгонять митинги

 До конца ноября "Росгвардия" планирует закупить два автомобиля, которые оснащены...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ