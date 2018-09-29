Знаменитый повар-мем угостил Кадырова мясом

Сегодня, 19:36 \\ Общество

Глава Чечни Рамзан Кадыров посетил в Дубае ресторан знаменитого турецкого повара Нусрета Гекче, также известного пользователям сети как мем «Salt Bae» из-за необычной манеры солить мясо через локоть.

На ролике видно, как Нусрет Гекче сервирует мясо перед Кадыровым в своём ресторане, виртуозно посыпает его специями фирменным движением, а затем, насадив кусок мяса на нож, кормит главу Чечни. При этом Кадыров снимает всё происходящее на смартфон. Кроме того, в своём Instagram-аккаунте Кадыров опубликовал совместное фото со знаменитым поваром.

Нусрет Гекче стал известен в январе 2017 года, когда выложил в сеть ролик, в котором ловко разделывал стейк и посыпал солью. Пользователи оценили его фирменный жест, в результате чего повар быстро стал популярным мемом.

Повар владеет популярным стейк-хаусом Nusr-et. Несколько точек заведения располагается в Турции, а также в Дубае. Пользователи выразили мнение, что выступление Гекче перед Кадыровым гарантирует ему открытие точек и в Чечне.

Ранее глава Чечни заступился за мальчика, отжавшегося более 4000 раз, но не попавшего в Книгу рекордов России. Политик не только поддержал юного силача, но и подарил Mercedes.

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Автор - Елена Андреева
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