Санитарка, уволенная за жалобу Путину, вернулась на работу

В Зауралье санитарка Светлана Адаменко вернулась на свое прежнее место работы. Она была уволена за жалобы на размер своей зарплаты. Женщина обращалась как на «Первый канал», так и к президенту РФ Владимиру Путину.

Конфликт берет начало в 2017 году, когда власти Курганской области приняли решение переквалифицировать санитарок в уборщиц. Размер оклада обещали оставить прежним, однако, по словам санитарок, заработную плату все же снизили.

Светлана Адаменко и несколько ее коллег решили предпринять меры. После того, как их перевели на должность уборщиц, весной 2018 года они написали письмо в приемную президента Путина, описав суть проблемы. Как сообщают работники больниц, размер их оклада составлял 6800 рублей, хотя минимальный размер оплаты на их должности - 10912 рублей. Светлана также от имени своего коллектива поделилась случившимся с «Первым каналом», в прямом эфире телепередач «Мужское и женское» и «Прямой эфир».

В мае в Звериноголовской районной больнице начались сокращения. Светлана стала единственным уволенным сотрудником, без права ухода на пенсию. В рентгеновском кабинете женщина работала на протяжении 8 лет.

Главврач больницы Александр Руснак сообщил, что жалобы Светланы никак не связаны с ее увольнением. Сокращение проводилось с целью оптимизации. Женщине была предложена должность в акушерском отделе, от которой она отказалась.

Сегодня стало известно, что приказ об увольнении санитарки уже отменен. Вернувшись на работу, женщина должна была написать заявление на прием. Она отказалась, поскольку это предполагает отсутствие документа об увольнении. Теперь Светлана вынуждена вернуть средства, получаемые на бирже труда.