Рост тарифов за коммунальные услуги в Москве будет меньше, чем в прошлые годы

Сегодня, 03:09 \\ Общество

В 2019 году все регионы РФ ждет индексация тарифов ЖКХ, повышение в каждом субъекте будет разным, но везде оно будет проходить в два этапа. С января 2019 года услуги за коммунальные услуги вырастут в связи с повышением НДС на 2%, в июне 2019 произойдет собственно индексация.

Как сообщает сайт «Экономика Сегодня», для москвичей в 2019 году повышение в целом за год будет меньше, чем за аналогичные периоды в 2017 и 2018 годах. Тогда тарифы в столицы выросли на 7%, сейчас индексация составит не более 6,5% за весь год. Льготники по-прежнему могут рассчитывать на субсидии и компенсации части затрат, связанных с оплатой коммунальных услуг, федеральные льготники вправе получить до 50% от суммы расходов на ЖКУ. Чтобы воспользоваться своим правом на субсидии, необходимо определить, к какой категории льготников вы относитесь и предоставить заявление с необходимым пакетом документов. Подать заявку москвичи могут на сайте в центре госуслуг «Мои документы», на сайте mos.ru или через районный отдел Городского центра жилищных субсидий.



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