Мужчина сфотографировал НЛО в Барнауле

Сегодня, 11:29 \\ Общество

Находясь под впечатлением от увиденного, он даже написал стихотворение, в котором описал встречу с кораблем пришельцев.

 Накануне в Барнауле местные СМИ взяли интервью у мужчины, работающего дворником. Дело в том, что накануне он стал очевидцем необычного зрелища. Житель Алтайского края утверждает, что видел НЛО.

В доказательство своих слов предоставляет снимок на стареньком телефоне. Проблема в том, что техника не обладает возможностью делать качественные фото, а потому непонятно, что именно сфотографировал мужчина. Тем не менее, даже несмотря на неверие со стороны других людей, он не отказывается от своих слов.

Барнаулец уточняет, что вначале просто заметил облака необычной формы и хотел запечатлеть их на камеру своего телефона. Вдруг из облаков показался неопознанный летающий объект, который пронесся мимо окна. Примечательно, что совсем недавно известный уфолог Скотт Уоринг говорил, что пришельцы часто прячут свои корабли в облаках.

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Автор - Мартина Корф
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