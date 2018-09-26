Австралийский ученый высказался об объективных причинах голода в СССР

Международный круглый стол в Институте российской истории РАН посвятили теме «Голод 1932 – 1933 гг.: общая трагедия народов СССР».

На нем выступали ирландец Кормак О'Града из университетского колледжа Дублина, швед Леннарт Самуэльсон из Стокгольмской школы экономики, австралиец Стивен Уиткрофт из Дикинского университета, Шайыркул Батырбаева из Киргизского национального университета, Владимир Бабашкин из Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, доктор наук Виктор Кондрашин, Елена Тюрина из Российского государственного архива экономики и бывший глава института национальной истории Украины Валерий Солдатенко.

Австралиец Стивен Уиткрофт, недавно опубликовав данные об объективных причинах голода в Украинской ССР, устроил самый настоящий холодный душ украинским поборникам концепции голодомора. Стивен Уиткрофт в своем выступлении отметил, что по утверждению некоторых авторов сверхсмертность в 1932-1933 г.г. составляла около 8 миллионов человек, на самом же деле она была в пределах 5 миллионов.

Доктор наук Виктор Кондрашин обратил внимание на то, что в изучении проблемы голода первым был именно Институт российской истории, а это не дает Киеву застолбить пальму первенства в изучении этого вопроса.

Ученые обсудили тему недоучёта в ЗАГСах. Виктор Кондрашин рассказал, что если и происходил недоучет во время голода, в конце года умерших задним числом вносили в регистрационные описи. Стивен Уиткрофт поддержал Кондрашина: официальными источниками можно пользоваться, принимая в расчет объективные искажения.

Елена Тюрина сообщила о том, как проходила работа по выявлению 5000 документальных источников из России, Казахстана и Белоруссии о голоде в Советском Союзе начала тридцатых.

Нашими учеными выявлены абсолютно идентичные по всей территории Советского Союза механизмы и практики сельхозполитики. Но эти механизмы и практики из-за региональных особенностей приводили к разным результатам.

Хоть учёные из Украины отказались присоединиться к проекту исследования проблемы голода, российские учёные выявили большой корпус документов о голоде на территории УССР.

И ирландский и шведский ученые также считают, что голод в СССР вовсе не был направлен против какой-либо одной этнической группы. А также не является уникальным. В истории многих стран происходили похожие события.







