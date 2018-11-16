В Роскачестве поделились секретами по выбору красной икры

Специалисты Роскачества рассказали, как не испортить новогодний праздник плохой красной икрой.

С приближающимися новогодними застольями люди начинают задумываться о выборе качественной красной икры. Чтобы граждане не попались на уловки мошенников и недобросовестных производителей, сотрудники Роскачества подготовили рекомендации, придерживаясь которых, можно приобрести хороший товар. Все советы по выбору лососевой икры опубликованы на официальном портале ведомства.

В Роскачестве рекомендуют в первую очередь искать на банках надпись «ГОСТ», что обязывает производителя обязательно указать вид рыбы, икра которой находится внутри. Первосортный продукт должен иметь строго откалиброванные икринки, не отличающиеся по оттенку. Икра должна рассыпаться, а не стелиться по поверхности однородной массой. Из открытой банки должен доноситься приятный рыбный запах, а сам вкус должен быть слегка соленым. Если покупатель остановился на весовой икре, то нужно смотреть, чтобы она была из одного семейства рыб. Это не сложно определить, ведь икра лосося, кеты, форели и горбуши отличается друг от друга оттенком. Если продукт продается в стекле, то нужно перевернуть баночку и посмотреть, чтобы икринки не сразу начали ползти по стенке. Это будет свидетельствовать о переизбытке рассола.

Перед новогодними праздниками Роскачество начнет проверку красной икры, представленной на российских прилавках. Все образцы будут проверены по 50 показателям. Результаты будут опубликованы на официальном сайте.