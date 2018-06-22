Мединский поддержал снос жилого дома ради строительства филармонии в Екатеринбурге

Министр культуры РФ Владимир Мединский поддержал проект строительства нового зала Свердловской академической филармонии в Екатеринбурге, который подразумевает снос жилого дома. Такое заявление глава Минкульта сделал во время своего неожиданного визита в уральскую столицу, куда он прибыл 20 ноября.

Он уже посетил Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета, где оценил ход первого этапа капитального ремонта. Позже, в ходе встречи Мединского с первым заместителем губернатора Алексеем Орловым и представителями сферы культуры он обсудил реализацию крупных культурных проектов в регионе. Одним из таких проектов оказался новый зал филармонии, который хотят построить на месте пятиэтажного жилого дома и сада Вайнера. Конкурс на строительство выиграла компания "Zaha Hadid Architects". По словам министра, этот проект очень яркий и амбициозный, и в результате успешной его реализации это будет один из самых выдающихся филармонических комплексов в мире. Также он добавил, что со своей стороны его ведомство готово оказать всестороннюю поддержку. Сумма на строительства нового зала для филармонии уже заложена в проект бюджета, и она составляет порядка 362 миллионов рублей. Напомним, что против грядущего строительства активно выступают жильца дома номер 40 по улице Карла Либкнехта, который предназначен под снос. Протестующих поддерживают депутат Госдумы Андрей Альшевских, уроженец Екатеринбурга актер "Уральских пельменей" Андрей Рожков и бывший мэр города Евгений Ройзман. Они уже обратились с жалобой в правительство региона и выступили на общественных обсуждениях в городской мэрии, однако на их выступление не обратили внимания, сославшись на то что «учет мнения жильцов не предусмотрен при реализации проекта».

В данный момент проверкой по этому скандальному делу занялась Прокуратура Свердловской области.

Ранее Владимир Мединский одобрил выбор жителей Свердловской области в проекте по доинаменованию аэропорта Кольцова. Сейчас в голосовании лидирует уральский писатель-сказочник Павел Бажов.