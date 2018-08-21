Жителей Воронежской области напугал дикий вепрь, гуляющий по улице

Жители Новой Усмани Воронежской области заметили, как свободно по городу разгуливает крупных размеров дикий вепрь. Видео с ним уже опубликовано на разных сайтах социальных сетей.

В одном из роликов можно увидеть, как кабан спокойно гуляет и нюхает землю и траву. Судя по всему, он обитает в микрорайоне «Пчелка». Не соблюдая правил дорожного движения, он спокойно решается переходить дорогу, не обращая внимания на автомобили. Одна из жителей местного города в социальной сети Instagram рассказала, что животное сбежало от своего хозяина. Она также рассказала, что у этого хозяина есть медведь, однако эту информацию опровергли другие пользователи.

Местные жители не понимают, откуда он взялся на самом деле и считают, что его появление может нести большую опасность. На территории региона кабаны водятся только в лесах, а их появление в городе может быть из-за голода или болезней. Некоторые семьи разводят диких кабанов, по этому нельзя отрицать тот факт, что один из вепрей сумел сбежать.