В общем доступе: "ВКонтакте" раскритиковала новый законопроект

Как стало известно, социальная сеть "ВКонтакте" раскритиковала новый проект, который направлен на получение доступа к данным пользователей третьими лицами.

Дело в том, что законопроект о регулировании оборота данных пользователей угрожает их конфиденциальности, потому что дает возможность собирать информацию о конкретных лицах. Представитель компании подчеркнул, что недопустимо лезть в личное пространство другого человека, а сбор личных данных несанкционированным путем не должен вообще существовать в практике. Также было отмечено, что подобный подход защищает интересы не пользователей социальной сети, а "сомнительных бизнесменов", которые торгуют персональными данными.

Личные данные москвичей оказались в открытом доступе из-за МФЦ, в организации можно было скачать на общедоступных компьютерах копии паспортов и других важных документов. Злоумышленник может скачать эти данные или отправить себе по почте. Сотрудники МФЦ нарушили внутренние правила, поскольку раз в день компьютеры, к которым имеет доступ большое количество людей, должны очищаться. Стоит отметить, что это не первый случай и нормы нарушаются достаточно часто.

На «ВКонтакте» впервые подали в суд за сотрудничество с полицией, дедушка потребовала признать действия администрации незаконными и требует в качестве компенсации 100 тысяч рублей.