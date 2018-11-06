В Третьяковской галерее впервые покажут "Крик" Эдварда Мунка

В следующем году в Москве пройдет поистине историческое событие – в Третьяковской галерее впервые в России пройдет крупная выставка работ Эдварда Мунка. Об этом сообщила заведующая международным отделом музея Татьяна Губанова.

Она также рассказала, что экспозиция, на которой будут представлены почти 100 произведений известного норвежского художника Эдварда Мунка, откроется 14 апреля 2019 года и продлится три месяца. Также заведующая сделала особый акцент на том, что обычно музей Мунка редко предоставляет для выставок экспонаты в таком объеме. Помимо картин посетители также смогут увидеть уникальные документальные фото-материалы.

Помимо прочих, в Россию приедет список с картины «Крик». Губанова пояснила, что основная картина не выдается из-за соображений безопасности и сохранности, однако представленный вариант также является авторским – Мунк написал его он 1893 году. Кроме «Крика» ценители искусства смогут насладиться созерцанием нескольких автопортретов художника и увидеть знаменитых «Меланхолию» и «Голгофу». Эта выставка-обменная. В феврале 2019 года на родине художника в Осло в музее Мунка начнет работу экспозиция работ из Третьяковской галереи. Подготовка к проведению таких масштабных культурных событий заняла около трех лет.

Экспозиция в Москве будет размещена в Лаврушинском переулке. Билеты на нее можно будет приобрести как в кассах музея, так и онлайн. Выставка будет работать по стандартному расписанию.

Э́двард Мунк (1863 - 1944) — норвежский живописец и график, театральный художник, теоретик искусства. Один из первых представителей экспрессионизма, творивший в стиле модерн. Его творчество оказало влияние на все современное искусство. Во всех работах Мунка прослеживаются мотивы одиночества и смерти, но в тоже время там присутствует и жажда жизни.