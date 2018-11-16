Московский метрополитен порекомендовал сообщать о животных, перевозимых с нарушением правил

Москвичей призвали сообщать полиции, дежурным по станции или машинистам о животных, перевозимых в метро без специальных переносок.

Поводом для нововведения стало видео с девушкой с лисой на плечах в столичной подземке, появившееся в сети 16 ноября. При этом на животное не был одет намордник. В пресс-службе московского метро отметили, что, несмотря на то, что животные бывают очень милыми, в приоритете стоит безопасность граждан. По этой причине они призывают граждан не ограничиваться фото или видеосъёмкой, а сообщать в соответствующие органы по громкой связи или через колонну экстренного вызова. Также в пресс-службе напомнили, что перевозка животных должна осуществляться только с помощью специальных переносок, клеток или сумок.

5 ноября в столичной подземке уже произошёл инцидент с животным без намордника. Сотруднику полиции пришлось застрелить животное, когда его хозяин, недовольный запретом на вход в метро в грязной одежде, натравил питомца на правоохранителя.