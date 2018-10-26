20 ноября считается Днем памяти Галины Старовойтовой

Как отмечается, не так давно родственники и близкие поделились воспоминаниями о Галине Старовойтовой, они рассказали о ее вкладе в становление современной России.

Один из ее главных помощников сделал акцент на том, что она являлась не только выдающимся политиком, но и ученым, поскольку ей удавалось делать успешно политические прогнозы, а также ее заслугой является вторая глава Конституции РФ. Стоит отметить и то, что она обязательно смогла бы найти место в современной политике.

Также стоит напомнить, что ее убили 20 ноября 1998 года на набережной канала Грибоедова в подъезде собственного дома. В этом году тоже гостей ждут 20 ноября в Интерьерном театре в Петербурге, где в ее честь будет открыт вечер памяти.

На данный момент времени остается неизвестным, кто являлся заказчиком убийства. В уголовном деле об убийстве Галины Старовойтовой есть сведения и о киллере, и о соучастниках, и об организаторе, но ни слова не сказано о том, кто заказал смерть известного политика. В 2005 г. организатор преступления получил более двадцати лет тюремного заключения, а один из арестованных киллеров должен сидеть 23,5 года.