Татьяна Москалькова не поддерживает продажу лекарств через интернет

В понедельник на форуме «Антиконтрафакт 2018» уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что проект закона, разрешающего дистанционную продажу лекарственных препаратов, нуждается в серьёзных коррективах.

Как рассказала Москалькова, она получает обращения от граждан, жалующихся на негативные последствия применения лекарственных препаратов. Она подчеркнула, что это связано также и с тем, что многие из этих средств покупаются через интернет.

Она напомнила, что недавно в Госдуму был внесён законопроект, который разрешает дистанционно торговать лекарственными препаратами. Москалькова настаивает на том, что к этому вопросу нужно внимательно отнестись, поскольку это очень опасная область. Законопроект прошёл в первом чтении, однако не вышел на второе чтение. Омбудсмен лично выступает против этого документа и считает, что он нуждается в пересмотре.

Законопроект о продаже препаратов без рецепта врача через интернет прошёл первое чтение в декабре 2017 года. Он должен был вступить в силу в начале 2018 года, однако процесс рассмотрения документа затормозился, поскольку органы власти не смогли сойтись во мнении относительно необходимости включения в него и рецептурных препаратов. Минпромторг РФ считает, что принятие проекта закона позволит снизить количество аптек и повысить доступность лекарств.

Ранее сайт Ozon.ru получил предостережение от Росздравнадзора за дистанционную продажу лекарственных препаратов.