РЖД показали фотографии новых плацкартных вагонов

"Российские железные дороги" в самое ближайшее время представят для широкой публики усовершенствованный образец плацкартного вагона. Известно, что показ пройдет на международной выставке "Транспорт России".

Мероприятие намечено на 20-22 ноября. В его рамках желающие смогут познакомиться с новым интерьером, который ожидает российские плацкартные вагоны в ближайшее время. Выставка будет проходить в Гостином Дворе в Москве. Массовое обновление запланировано на 2019 год. Как рассказали официальные представители РЖД, некоторые старые плацкартные вагоны в настоящее время приходят в негодность. Обновленные станут отличной заменой. Постепенно компания намерена обновить все поезда.

Отмечается, что новые вагоны изготовлены по принципу обеспечения большего комфорта для пассажиров, выбирающих железнодорожный транспорт в качестве основного средства перемещения из одного субъекта в другой. Кроме того, плацкартные вагоны созданы с учетом пожеланий граждан. В них обеспечено давно необходимое личное пространство. Это стало возможным благодаря плотным шторам, которыми теперь оборудовано каждое место как верхнее и нижнее, так и боковое. Помимо этого, в новых вагонах можно обнаружить электрические розетки и индивидуальную систему освещения. Туалеты оснастили душами, а также пеленальными столиками, которые очень необходимы для путешественников с маленькими детьми.

Напомним, ранее стало известно, что московская подземка получит еще несколько новых поездов. Известно, что вагоны «Москва» отличаются от предыдущих наличием сквозных проходов, что сделает поездку для пассажиров более комфортной.