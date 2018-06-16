С 2019 года пособие по беременности превысит 300 тысяч рублей

С начала следующего года будет увеличена социальная помощь по беременности и родам. В январе-месяце мамочки смогут получать более 300 тысяч рублей.

Об этом заявила пресс служба Федерального фонда социального страхования нашему источнику. В ФСС объяснили, что такой рост вызван соответствующим ростом минимальной оплаты труда, который увеличат с 11163 рубля до 11280 рублей. Размер пособия высчитывается из заработка за два предыдущих года, при этом оно не может быть выше предельной базы. За 2017 и 2018 год база для начислений страховых взносов составляет 755 тысяч рублей и 815 тысяч рублей. Это даст возможность увеличение максимального размера социальной помощи по беременности и родам, а также ежемесячной выплаты от государства по уходу за ребенком.

В дополнении, ежемесячная оплата за ребенка возрастом до 1,5 года вырастет до 4515 рублей. Таким образом, сумма нового пособия будет начисляться, если у женщины не было заработка, или он был слишком маленьким.

В результате выплата маме на ребенка вырастит с 24 тысяч до 26 тысяч рублей. В пресс службе также добавили, что, при наступлении страховых случаев, минимальная социальная помощь будет выплачена мамам за 140 дней отпуска в размере 51919 рублей. В конечном счете, за 140 дней отпуска с 1 января 2019 года выплата социальной помощи будет составлять 301095,20 рублей.