Столичный метрополитен пополнился еще несколькими поездами «Москва»

Всего 89 единиц нового подвижного состава обслуживает пассажиров московского метро.

Пять новых поездов «Москва» добавили на обслуживание жителей и гостей столицы. Три состава будут работать на Филевской линии и по одному поезду отправили на Калужско-Рижскую и Таганско-Краснопресненскую. До конца декабря планируется увеличить транспортный парк перечисленных линий еще на 13 поездов «Москва». Об этом сообщает официальный сайт городского головы.

«Москва» отличается от предыдущих электропоездов сквозным проходом через все вагоны, удобством для пассажиров с ограниченными возможностями, бортовыми компьютерами в каждом вагоне и возможностью подзарядки своих устройств. По словам Максима Ликсутова, занимающего должность главы Департамента столичного транспорта, в Москве работают 89 инновационных электропоездов, а к началу 2019 года их должно быть уже 102.