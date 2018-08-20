Эксперты назвали лучшие регионы России по трудоустройству пенсионеров

Как оказалось, меньше всего подходящих для этого вакансий оказалось в северной части страны, хотя там и занимаются добывающей промышленностью.

В связи с предстоящим повышением пенсионного возраста эксперты решили проверить, насколько рынок труда в России готов к трудоустройству пенсионеров. По результатам своего исследования они назвали лучшие регионы страны, которые больше всего и меньше всего подходят по данному критерию.

Уже по традиции первое место в рейтинге занимает Москва. Присвоенный ей индекс составил 76,8 баллов. Недалеко от нее по степени готовности к приходу на трудовые места пенсионеров расположился Санкт-Петербург. Отмечается, что благоприятных условий в таком же объеме больше по России нет. Именно поэтому чаще всего, даже выходя на пенсию, местные жители продолжают работать на прежних местах ли находят новые.

Средний показатель для рейтинга эксперты зафиксировали в Подмосковье, Воронежской, Ленинградской, Волгоградской областях. Также среди этих регионов оказалась Республика Крым.