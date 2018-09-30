В Индии заработала первая в стране больница для слонов

В Индии в штате Уттар-Прадеше, регион Матхура, в пятницу заработала первая в стране больница для слонов.

Для жителей Индии слоны – священные животные, однако в стране осталось приблизительно 25 тысяч слонов. Этот вид находится на грани вымирания. При этом сотни слонов держатся в неволе и используются в качестве туристической достопримечательности. Часто хозяева таких слонов позволяют себе плохо обращаться с животными, из-за чего те находятся в тяжёлом состоянии. Теперь же слонам, долгое время находившимся в подобие «рабства» и страдавшим от жестокого отношения, окажут необходимую помощь в открывшемся медицинском учреждении.

Медицинский центр оснащён современным лазерным оборудованием, имеет возможность провести рентгенографию, в том числе и зубов, УЗИ, термографию, гидротерапию и иные процедуры, с помощью которых специалисты смогут узнать о состоянии здоровья слонов. Кроме того, в больнице имеется специальная лебёдка, которая позволит поднимать животных, и кабинет для карантина. Заведение смогут посетить и ветеринары и стажёры, чтобы с наблюдательной площадки наблюдать за слонами, изучать их поведение и методы лечения.

Первая в мире больница для слонов была открыта в Таиланде в 1993 году.