Новости Северной Осетии: Военно-Грузинская дорога открыта для легковых машин

Как отмечается, Военно-Грузинская дорога стала доступна для легкового транспорта. Пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии сообщает, что для грузовых машин проезд все еще остается закрытым.

По имеющимся данным, в районе пункта пропуска ожидают выезда с территории РФ более 400 большегрузных автомобилей. Военно-Грузинская дорога является транспортной магистралью, которая проходит через Главный Кавказский хребет.

Также стоит отметить, что бухгалтер лицея во Владикавказе присвоила себе около миллиона рублей казенных средств. Женщине грозит уголовная ответственность. Отмечается, что ранее она уже имела судимость. Со счета организации была снята крупная сумма денег, предназначавшаяся для выплат сотрудникам, а также для хозяйственных нужд.

Северная Осетия получит 3,5 млрд рублей на строительство дорог, в 2019 году будет закончено проектирование дороги, которая должна соединять столицу республики со столицей России. К настоящему моменту завершились торги и был выбран подрядчик.