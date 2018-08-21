Жители Китая будут получать большие деньги за доносы о распространении порно

Власти Китая намерены увеличить денежное вознаграждение за сообщения о нелегальном контенте, размещённом как в Сети, так и в других источниках. Об этом сообщает портал Asia One.

С 1 декабря максимальная сумма увеличится до 600 тысяч юаней (5,7 миллионов рублей). В настоящий момент эта сумма в два раза меньше.

Помимо порнографии, к запрещённым материалам в КНР относятся публикации, которые могли бы угрожать единству нации и общественному устройству. Также запрещено разглашать государственные секреты.

Новые правила были опубликованы администрацией киберпространства Китая, которая отвечает за интернет-цензуру в стране. Они потребовали онлайн-платформы к концу месяца приступить к сбору и хранению сведений о пользователях, в частности содержание их переписки, сетевые адреса и информацию об устройствах, через которые они получают доступ к интернету. Правоохранительные органы или сама администрация киберпространства в любой момент могут запросить доступ к этим данным.

Борьбу с нелегальной информацией в интернете ведёт и китайская социальная сеть Weibo, которая в 2017 году пообещала вознаграждать пользователей, если в течение месяца они найдут 200 запрещённых записей. За эту деятельность обещали выплачивать по 200 юаней, а самые активные пользователи могут получить iPhone и iPad.

В Великобритании планируют создать систему проверки возраста на порносайтах, что обойдётся правительству в 10 миллионов фунтов стерлингов (примерно 850 миллионов рублей). Как сообщается, сумма будет направлена на судебные издержки.