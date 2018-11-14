На Кубани священнослужителя лишили сана и сослали в монастырь за домогательства к молодому алтарнику

Настоятеля храма апостола Иоанна Богослова станицы Кущевской (Краснодарский край), игумена Юрия (Пальчикова), лишили сана и сослали в монастырь из-за обвинений в сексуальных домогательствах к юному алтарнику.

В отношении священнослужителя было проведено расследование, его лишили сана и отправили на семь лет рядовым послушником отбывать наказание в Свято-Духов мужской монастырь в городе Тимашёвске. Такое решение было принято на заседании совета Ейской епархии.

Все началось с жалобы 20-ти летнего алтарника Даниила Федотова. По его словам, сначала Пальчиков пытался узнать у него, как он относится к «связям между мужчиной и мужчиной», а затем стал открыто приставать. Федотов смог незаметно записать свой разговор со священнослужителем на диктофон, а также сохранил переписки в WhatsApp, где Пальчиков признавался ему в любви.

Эта история не получила бы широкой огласки, если бы не блогер-иерей Георгий Максимов – настоятель столичного храма преподобного Сергия Радонежского в Бусинове. Об этом скандальном происшествии он рассказал на своем YouTube канале. Федотов сам связался со священником и предоставил все доказательства домогательств игумена Юрия (Пальчикова).

В Ейской епархии сначала назвали аудиозапись монтажом и не придали обвинениям особого значения, но затем изменили свое мнение и Пальчиков понес наказание.

Отметим, что Федотов не первый, кто стал жертвой противоестественных приставаниям со стороны настоятеля. Однако обратиться в епархиальный суд и придать ситуацию огласке решился только он.