Москва стала безопаснее: Собянин рассказал о снижении уровня преступности

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице России снизился уровень преступности среди приезжих. Об этом он поделился 18 ноября в эфире телеканала «Россия 1».

Как он отметил, повышение безопасности в городе было достигнуто за счёт выдачи патентов и регистрации мигрантов. Теперь приезжие проходят обязательную процедуру регистрации, оставляют отпечатки пальцев, после чего им выдают патент на работу. Новая система является частью программы «Умный город», в рамках которой правительство стремится поддерживать инновационные программы, направленные на улучшение города.

Мэр Москвы подчеркнул, что помощь в этом оказали и установленные в городе камеры видеонаблюдения, которые регистрируют правонарушения, благодаря чему правоохранительные органы могут работать эффективнее. В настоящее время под наблюдением находятся все потенциально опасные точки. Собянин также рассказал о новом этапе программы, который заключается в открытии объединённого диспетчерского пункта филиала ПАО «МОЭСК». Ожидается, что он поможет устранять инциденты в сетях на 30% быстрее.

Ранее глава столицы рассказал, что будет строиться на заброшенных промзонах Москвы. По его мнению, это большой градостроительный резерв, на территориях будут построены объекты жилые объекты, метро, детские сады и школы.