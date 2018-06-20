У всего есть причина: в МВД РФ подняли предельный возраст службы генералов
МВД РФ объяснило идею повысить предельный возраст службы генералов. Был подготовлен законопроект, согласно которому следует повысить на пять лет максимально допустимую возрастную категорию пребывания на службе майорам, подполковникам, полковникам и генералам.
При этом для сотрудников ведомства, которые имеют другие звания, предельный возраст предлагается не менять. Разработчики законопроекта убеждены в том, что подобные нововведения побудят около 26,2 тыс. сотрудников продолжить работать до увеличиваемого предельного возраста пребывания на службе.
Также стоит отметить, что Следственный Комитет установил личность женщины, которая устроила самоподрыв в Грозном, ей было около 25 лет. В настоящий момент времени проводятся следственно-оперативные мероприятия с целью установления возможных соучастников преступления. Погибших и пострадавших в результате взрыва нет.
Военнослужащие РФ нуждаются в сотнях транспортников, около 200 транспортных самолетов. Также отмечается, что ключевыми задачами сейчас являются такие как ускорение производственных процессов и своевременное выполнение госзаказа.