У всего есть причина: в МВД РФ подняли предельный возраст службы генералов

Сегодня, 15:30 \\ Общество

МВД РФ объяснило идею повысить предельный возраст службы генералов. Был подготовлен законопроект, согласно которому следует повысить на пять лет максимально допустимую возрастную категорию пребывания на службе майорам, подполковникам, полковникам и генералам.

При этом для сотрудников ведомства, которые имеют другие звания, предельный возраст предлагается не менять. Разработчики законопроекта убеждены в том, что подобные нововведения побудят около 26,2 тыс. сотрудников продолжить работать до увеличиваемого предельного возраста пребывания на службе.

Также стоит отметить, что Следственный Комитет установил личность женщины, которая устроила самоподрыв в Грозном, ей было около 25 лет. В настоящий момент времени проводятся следственно-оперативные мероприятия с целью установления возможных соучастников преступления. Погибших и пострадавших в результате взрыва нет.

Военнослужащие РФ нуждаются в сотнях транспортников, около 200 транспортных самолетов. Также отмечается, что ключевыми задачами сейчас являются такие как ускорение производственных процессов и своевременное выполнение госзаказа.

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Автор - Алевтина Сергеева
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