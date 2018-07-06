В супермаркетах Британии начнут продавать жареных кузнечиков со вкусом барбеккю

Британская торговая сеть Sainsbury's начнет осуществлять продажу жареных кузнечиков. Производителем необычного хрустящего лакомства является компания Eat Grub. Кузнечиков можно будет приобрести уже 18 ноября.

Известно, что стоимость одной порции составит 1,93 доллара или 1,5 фунта стерлинга. Сообщается, что жареных кузнечиков можно использовать в качестве закуски или добавки к полноценным блюдам, например, тако, лапша или салаты.

Руководитель брендов Sainsbury's Рейчел Эйр рассказала, что блюда из насекомых перестают быть шуткой или сосредоточением в какой-то определенной области по географическому признаку. По ее словам, сейчас основная масса потребителей стремится к экспериментам и полностью открыта к новому. Люди хотят все больше исследовать этот новый источник белка.

Она отметила, что Sainsbury's стал первым супермаркетом, который предлагает приобрести столь необычный товар. Кроме того, жареные кузнечики станут доступны в 250 магазинах данной популярной сети. Производители подчеркивают, что насекомые действительно являются наиболее здоровым источником белка, чем мясо или тофу. Кроме того, в настоящий момент их употребляют в пищу около 2 миллиардов человек во всем мире.