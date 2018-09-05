Москва потратит 4 млрд рулей на запуск речных трамваев

В Москве анонсировали появление речного транспорта к 2021 году. Воспользоваться им можно будет в любое время года. Длина первого маршрута составит 10 километров, соединяя Мневники и Киевский вокзал. В водных трамваях будет доступна оплата картой «Тройка».

Регулярный речной транспорт обойдется столице в 4 млрд рублей. Всего властями будет приобретено 10 судов. По словам Виктора Олерского, члена совета директоров «Совкомфлота», такое нововведение не только поможет снять нагрузку с уже имеющихся видов транспорта, но и создаст необходимую нагрузку для отечественной судостроительной промышленности. Он также отметил, что для жителей столицы будет чрезвычайно удобно добираться на таком трамвае с одного берега Москвы-реки на другой. С помощью наземного транспорта это занимает гораздо больше времени.

Директор Института экономика транспорта Михаил Блинкин отметил, что введение речного транспорта – это гуманистический шаг, внедряемый в первую очередь для населения. Второй важный момент – это престиж. По мнению Блинкина, в Москве должны присутствовать разнообразные виды транспорта, на любой вкус. Но речные трамваи не смогут соревноваться с метро и наземным транспортом хотя бы первое время, так как интервал между прибытием судов будет недостаточно короткий.

Стоимость пока что не согласована. Первый маршрут Мневники-Киевский вокзал включает в себя 7 остановок. По предварительным данным, пропускная способность такого трамвая составит полторы тысячи людей в час.