Смерть известного певца, спевшего «Плачет девочка в автомате», уже подтвердил его директор. Евгения Осина нашли мертвым в его квартире в Москве.

На 55-м году жизни умер певец Евгений Осин. Он долгое время лечился от алкогольной зависимости. В последние годы имя Евгения Осина часто всплывало при обсуждении звезд, страдающих от пагубных привычек.

Совсем недавно свои опасения о состоянии здоровья Евгения Осина высказывал продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин. По словам продюсера, у певца «гнила» рука и «отказывали» ноги. У Евгения Осина и ранее были проблемы с ногами. Врачи постоянно советовали певцу отказаться от алкоголя.

Евгений Осин был известным в СССР певцом. Его песни пела молодежь и постсоветского пространства. Многие помнят Евгения Осина по его песням о плачущей в автомате девочке, о «Тане плюс Володе». Совсем недавно певец отпраздновал свой День Рождения. 4 октября певцу исполнилось 54 года, до своего 55-летия он не дожил.

В мае этого года Евгений Осин попал в аварию. Певец попал в ДТП на своем новом мотоцикле. Во время дорожной аварии Осин повредил ногу. В июле вокруг Евгения Осина стало ходить много слухов. Тогда певец решил продавать свою квартиру. Многие решили, что Осин страдает от безденежья, к которому его привел алкоголизм.