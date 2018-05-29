Машина не подана: пользователи «Яндекс.Драйв» сообщили о сбоях в приложении

Пользователи «Яндекс.Драйв» сообщили о том, что в работе приложения происходят сбои. Кроме того, в социальных сетях начала появляться информация о невозможности дозвониться в техподдержку.

В связи с техническими проблемами часть водителей не смогла завершить аренду автомобиля, при этом каждый пользователь платит за аренду по минутам. Другие пользователи не имели возможности даже открыть арендованную машину, поскольку приложение не могло подключиться к замку.

Стоит отметить, что в Петербурге открывается горячая линия для клиентов каршеринга, специалисты будут консультировать клиентов по услугам такси, а также нормативным требованиям, самым распространенным нарушениям и правам потребителей. Ранее сообщалось, что в приложении «Яндекс.Драйв» уже открылась регистрация для автолюбителей в Петербурге. Полноценная работа сервиса должна начаться в декабре этого года.

Также отмечается, что время стоянки автомобилей каршеринга на платных парковках в Москве могут ограничить, поскольку каршеринг очень динамично развивается в Москве, а количество парковочных мест ограничено. К явны достоинствам каршеринга можно отнести снижение количества «напряженных» мест на дороге.