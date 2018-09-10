США ограничивает активность ради спасения китов

В целом ряде регионов Атлантического океана будет ограничена деятельность военно-морского флота США. Причина кроется в исчезновении северных гладких китов, которое ученые не могут объяснить.

Эти млекопитающие могут достигать в длину около нескольких десятков метров. Они обычно обитают у побережья. Отмечается, что специалисты, несмотря на все прилагаемые усилия, не могут восстановить их численность, она продолжает уменьшаться. Эксперты бьют тревогу: северных гладких китов почти не осталось. По подсчетам ученых, северных гладких китов осталось всего лишь несколько сотен. Для сравнения: ранее на планете Земля их было порядка 300 тысяч особей.

Именно поэтому ученые призывают военно-морские силы США немного сократить свою активность. Представители последних согласились пойти на соответствующие меры. Военные отметили, что намерены ограничить применение активного гидролокатора, а также сократить количество учебных взрывов рядом с Восточным побережьем США. Известно, что деятельность будет ограничена в период с 15 ноября по 15 апреля. Причиной выбора именно этого периода является тот факт, что он попадает на сезон рождения китов.

Подчеркивается, что между флотом США и защитниками окружающей среды и экологами уже длительное время возникают разногласия и споры относительно того, как совместить деятельность друг друга таким образом, чтобы она отвечала интересам как ВМФ США, так и сохранению популяции морских животных.