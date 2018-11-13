Рособрнадзор: репетитор не сделает вас умнее

В Рособрнадзоре сообщили, как сдать ЕГЭ без репетитора, отмечая, что в заданиях на экзамене нет того, что бы не входила в школьную программу. Отмечают, что для успешной сдачи экзамена достаточно систематически обучаться в школе.

По данным последнего исследования РАНХиГС, в среднем на оплату занятий с репетитором и различные секции российская семья тратит около 25 тысяч рублей за учебный год. "Рекордсмен" по ЕГЭ, который смог сдать экзамены в совокупности на 400 баллов, готовился к сдаче без репетитора. Также было отмечено, что вся необходимая информация для подготовки публикуется перед началом учебного года на сайте ФИПИ: демонстрационные варианты и другие необходимые для подготовки материалы.

Рособрнадзор лишил КНИТУ-КАИ аккредитации по шести специальностям. В число этих направлений входят такие как юриспруденция, экономика, журналистика, история, археология и философия. Помимо того, в филиалах университета в Альметьевске, Набережных Челнах, Зеленодольске, Лениногорске и Чистополе вуз потерял аккредитацию по направлению "экономика и управление".

Руководитель Рособрнадзора встретился с ректорами ведущих вузов Башкортостана. Глава Рособрнадзора отметил положительную динамику развития Уфимского нефтяного университета, а также других вузов региона.