Мосгордума хочет запретить людям с судимостью работать аниматорами в игровых комнатах

Председатель московского департамента Алексей Шапошников уверен в том, что данная инициатива найдет поддержку во всех крупных городах России. На сегодняшний день работа игровых комнат никак не регулируется, а к сотрудникам нет никаких требований.

Мосгордума хочет установить правила для работы игровых детских комнат. Столичные политики уверенны в необходимости запретить людям с судимостью работать аниматорами. По сути, работа аниматором представляет собой работу воспитателем. Сотрудник детской комнаты следит за играющими детьми и присматривает за тем, чтобы те играли в безопасности. Однако, к работе воспитателем не допускают людей, которые имеют судимости. А к аниматорам такого требования нет.

СМИ пишут, что таким образом на работу аниматором может устроиться человек, который отбывал наказание за насилие и иные действия с детьми. Исходя из этого Мосгордума хочет урегулировать работу детских комнат и составить единые требования к сотрудникам.

По словам Алексея Шапошникова, проблема с отсутствием правил для детских игровых комнат присутствует по всей России. Поэтому данное предложение может и должно найти поддержку не только в Москве.