В Челябинской области установили кормушку для йети

Необычный арт-объект появился на Южном Урале в Челябинской области на берегу реки Куказар в Нязепетровском районе. Отмечается, что желающие могут оставить там фрукты, овощи и обыкновенные семечки.

Сообщается, что целью установки кормушки для снежного человека стала необходимость развития в регионе туризма. Как считают авторы объекта, это однозначно привлечет определенное количество туристов не только из России, но и из других стран. Впервые о подобной идее заговорили работники районного Дома культуры. Именно они в результате и стали авторами идеи об инсталляции.

В ведомстве подчеркнули, что аналога арт-объекта нет во всем мире. Несмотря на то, что сооружение представляет собой самую обычную кормушку для животных, Надпись гласит об обратном. Кроме того, в Доме культуры подчеркнули, что в регионе очень много красивых лесов. И если где и водится йети, то только здесь. Более того, авторы инсталляции отметили, что даже если никакого снежного человека не существует, лесные обитатели будут очень рады, особенно в зимний период, тому, что им оставят туристы и путешественники. Создатели уверены, что наличие такого необычного объекта обязательно вызовет интерес у соотечественников в путешествии по родному краю.