Роботы начнут выписывать штрафы за нарушение ПДД

Об этом говорится в национальной программе «Цифровая экономика». В ее рамках предполагается создать концепцию машиночитаемого права, что позволит автоматизировать исполнение некоторых правовых норм.

Директор департамента развития и планирования фонда «Сколково» Сергей Израйлит поделился, какие планы в ближайшее время намеревается осуществить данная программа. По его словам, создание уже в следующем году системы машиночитаемого права позволит применять и отслеживать нарушения правовых норм более простым способом.

Необходимость разработки подобной системы уже включена в один из пунктов федерального проекта «Нормативное регулирование». Сообщается, что правительство должно утвердить его в ближайшее время. Отмечается, что в 2017 году в прошлой версии документа было закреплено, что необходимо проверить возможность перевода норм права в машиночитаемый вид, а также понять, можно ли сделать процесс исполнения автоматизированным.

Эксперты сообщают, что введение системы кардинальным образом изменит формат общения гражданина и государства. Например, это, главным образом, коснется выписывания штрафов за нарушение ПДД, а также сферы защиты окружающей среды. Система будет автоматически выставлять штрафы, например, за превышение скорости. Или будет фиксировать, когда количество вредных веществ в атмосфере превысит допустимую норму и одновременно применять штрафные санкции к виновникам.